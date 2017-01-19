Судно Baltic Queen из-за шторма опаздывает в Таллинн

В конце января Министерство юстиции должно представить правительству пакет предложений по изменению процедуры президентских выборов. Причин для изменения несколько. Это и неудачный пример прошедших выборов, когда главу государства удалось избрать только с шестой попытки, а также административная реформа, в результате которой сократится число представителей местных самоуправлений в коллегии выборщиков, передает "Актуальная камера".