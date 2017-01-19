Судно Baltic Queen из-за шторма опаздывает в Таллинн
Идущее из Стокгольма в Таллинн судно компании Tallink Baltic Queen из-за шторма опоздает.
Из-за шторма Baltic Queen опоздает на полтора часа и прибудет в Таллинн не в 10:45, а в 12:15.
Идущее из Стокгольма в Таллинн судно компании Tallink Baltic Queen из-за шторма опоздает.
Из-за шторма Baltic Queen опоздает на полтора часа и прибудет в Таллинн не в 10:45, а в 12:15.
Финалистка конкурса "Мисс Италия" 2007 года Джессика Нотаро получила тяжелые ожоги лица и тела, когда 28-летнюю женщину облил кислотой на пороге ее дома бывший любовник, уроженец Кабо-Верде (Западная Африка) Жорж Эдсон Тавареш.
Идущее из Стокгольма в Таллинн судно компании Tallink Baltic Queen из-за шторма опоздает.
Готовь сани летом, а летний отпуск – зимой! Если вы планируете хорошо и недорого отдохнуть, то выбирайте страну, где уровень цен не очень высок, а не гонитесь за дешевыми авиабилетами. Такой совет зрителям программы "Кофе+" дала создатель сообщества estoturisto в сети "Фейсбук" Екатерина Сетина.
Шторм повредил радарную антенну в носовой части круизного судна Romantika, который следует из Стокгольма в Ригу. В результате разбился один из носовых иллюминаторов, что привело к попаданию воды в помещения на шестой палубе, а также в несколько кают на пятой палубе.
В связи с техническим обслуживанием возможны проблемы в работе электронных каналов Swedbank в ночь на четверг.
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Создатель киносаги "Звездные войны" Джордж Лукас определился с местом для строительства собственного музея кино, который сам режиссер решил назвать Музеем искусства повествования. Здание музея возведут в Лос-Анджелесе.
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С 6 по 23 января в Таллинне проходит уже ставшая традиционной акция по сбору отслуживших свое новогодних елок. Жители города могут принести елки в специальные места сбора, а в конце месяца из них сделают огненные скульптуры для Фестиваля света.
От антарктических льдов вот-вот отколется айсберг, который войдет в десятку самых крупных в истории, говорят ученые. От последней оставшейся части шельфового ледника "Ларсен С" в течение нескольких недель или месяцев отколется глыба льда площадью около 5000 квадартных километров. Это примерно чуть больше площади Харьюского уезда Эстонии.
В Британии на торги выставлены письма принцессы Дианы, адресованных бывшему старшему дворецкому Букингемского дворца Сирилу Дикману.
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В прошлом году в Таллиннском ЗАГСе были зарегистрированы 2457 браков, при этом самому пожилому из женихов было 86 лет, а самой старшей невесте — 69 лет, самыми молодыми были две 17-летние невесты.
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По словам стилиста и парикмахера Дениса Коваленко, в этом году по-прежнему будут актуальны натуральные образы, также можно смело делать завивку одновременно в нескольких стилях и трансформировать дневные прически в вечерние.
С пониженной влажностью в отопительный сезон поможет справиться махровое полотенце, а при заболевании гриппом вместо жаропонижающих китайцы, например, пьют горячую Кока-Колу, рассказала семейный врач и почетный гражданин Маарду Лидия Боднар в передаче "Кофе+".
Проживающий в Хельсинки Валтрик Пихл потратил три года и десять месяцев, чтобы связать эстонский флаг, размеры которого составляют 160 квадратных метров. В последние дни 2016 года работа была завершена.
Ближайшие дни в Эстонии будут холодными и ветреными. В Рождество, которое восточные христиане отмечают в ночь с 6 на 7 января, температура воздуха в восточной части страны может опуститься ниже -20 градусов.
Согласно данным, обнародованным немецкими властями, уровень загрязнения воздуха в новогоднюю ночь из-за множества фейерверков превысил допустимые нормы.
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Бесплатный мессенджер WhatsApp перестает с наступлением нового года обслуживать старые модели гаджетов, сообщила лондонская газета Daily Express со ссылкой на создателя мессенджера – компанию WhatsApp Inc., принадлежащую с 2014 года корпорации Facebook.
2017 год в Эстонии объявлен годом горлицы. Общество орнитологов хочет, чтобы за это время жители страны больше узнали об этих птицах.
Средняя температура воздуха в декабре была +0,8 градуса, что на 2,8 выше нормы, которая на основании многолетних наблюдений составляет -2 градуса.
В новогоднюю ночь небо над Эстонией озарили вспышки торжественных залпов.
В воскресенье во второй половине дня дорожные условия на основных государственных шоссе Эстонии оставались хорошими, но вечером ситуация может измениться.
Результаты вскрытия тела Джорджа Майкла, который умер в возрасте 53 лет 25 декабря, не помогли определить причины его смерти, заявила британская полиция.
Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс в интервью Би-би-си предупредил, что в ближайшее десятилетие человечество может столкнуться со смертельной эпидемией вируса гриппа. Он опасается, что мир не сможет достаточно быстро отреагировать на эту ситуацию, которая может обернуться трагедией.
В субботу, 31 декабря, завершается рождественская акция Центра управления государственным лесом (RMK) под названием "Найди в лесу свою рождественскую ель".
Таллиннская горуправа освободила от должности старейшины Кесклинна Алара Няэме, который подал заявление об отставке после того, как Госсуд не стал рассматривать его кассационную жалобу.
Финалистка конкурса "Мисс Италия" 2007 года Джессика Нотаро получила тяжелые ожоги лица и тела, когда 28-летнюю женщину облил кислотой на пороге ее дома бывший любовник, уроженец Кабо-Верде (Западная Африка) Жорж Эдсон Тавареш.
Идущее из Стокгольма в Таллинн судно компании Tallink Baltic Queen из-за шторма опоздает.
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в четверг посетит с визитом Литву, где он встретится с главой литовского МИД Линасом Линкявичюсом и примет участие в традиционной неформальной встрече экспертов по вопросам международной безопасности.
Вируская окружная прокуратура обвиняет бывшего полицейского префекта Нарвы и бывшего члена горсобрания, на данный момент работающего юристом Артура Пярноя в присвоении денег, а также подделке и предоставлении фальшивых документов суду.
Инспекция по защите данных выражает беспокойство по поводу новых правил, которые с весны собирается ввести банк SEB для клиентов, пользующихся интернет-услугами. Речь идет о мобильном приложении, которое позволяет делать платежи и банковские переводы и между пользователями данной услуги. В перечне новых правил есть пункт, позволяющий банку получить доступ к списку контактов и адресов в мобильном телефоне пользователя. Гендиректор инспекции по защите данных Вильяр Пеэп в интервью программе "Кофе+" отметил, что это не совсем законно.
Американский лыжный журнал Freeskier признал 14-летнюю эстонку Келли Сильдару лучшей лыжницей 2016 года по фристайлу.
Утром в четверг в связи с работами по тушению пожара в Таллинне дорожное движение на улице Вана-Каламая было закрыто от Балтийского вокзала до перекрестка с улицей Коцебу.
Готовь сани летом, а летний отпуск – зимой! Если вы планируете хорошо и недорого отдохнуть, то выбирайте страну, где уровень цен не очень высок, а не гонитесь за дешевыми авиабилетами. Такой совет зрителям программы "Кофе+" дала создатель сообщества estoturisto в сети "Фейсбук" Екатерина Сетина.
Шторм повредил радарную антенну в носовой части круизного судна Romantika, который следует из Стокгольма в Ригу. В результате разбился один из носовых иллюминаторов, что привело к попаданию воды в помещения на шестой палубе, а также в несколько кают на пятой палубе.
Во время председательства Эстонии в ЕС министр здоровья и труда Евгений Осиновский вместе с министром финансов Свеном Сестером планируют потребовать снижения объема алкоголя, разрешенного к перевозке по всей Европе.
Из-за сильного ветра и повреждения парома Hiiumaa утром в четверг прервано паромное сообщение на линии Виртсу-Куйвасту с островом Сааремаа; сообщение с Хийумаа частично приостановлено.
Немецкий автоконцерн Volkswagen выплатит правительству США еще 4,3 млрд долларов, сообщила на пресс-конференции в Вашингтоне генеральный прокурор США Лоретта Линч.
Эстония на период председательства в Европейском союзе наймет более 300 чиновников, еще примерно 1000 – получат новые задания.
Сегодня, 12 января, в прямой эфир ETV+ выйдет первый выпуск передачи журналистских расследований "Инсайт".
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Канцлер Австрии Кристиан Керн хочет предоставить местным работодателям право отдавать приоритет австрийцам перед гражданами других стран Евросоюза при найме.
Сильный ветер утром 12 января оставил без электричества более 200 домохозяйств в Харьюском, Пярнуском и Ляэне-Вируском уездах, передали утренние теленовости ETV+ со ссылкой на данные оператора электросетей Elektrilevi.
В четверг в Таллинне произошло два ДТП, в которых пострадали пешеходы.
В ночь на четверг, 12 января, в Таллинне в квартире произошел пожар, пожилого мужчину госпитализировали.
В Эстонии по-прежнему будет ветрено, завтра ожидается метель, передает "Актуальная камера".
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Организаторы ралли-рейда "Дакар", который продолжается в Южной Америке, приняли решение отменить из-за оползня намеченный на 11 января девятый этап гонки.
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