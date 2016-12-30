В новом году население Земли составит 7,57 млрд человек

Иллюстративное фото. Фото AFP/Scanpix

Число жителей Земли 1 января 2017 года достигнет 7.473.690.000 человек, что на 83 млн человек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили эксперты немецкого фонда "Население мира" (Stiftung Weltbevölkerung) в пятницу, 23 декабря.

Если представить мир как деревню с населением 100 человек, то, по данным фонда, в ней жили бы 60 азиатов, 16 африканцев, 10 европейцев, 8 латиноамериканцев, 5 североамериканцев и один человек из Океании, передает Deutsche Welle.

Рождаемость в такой деревне составляла бы 2,5 ребенка. Таким образом, к 2050 году число "жителей деревни" увеличилось бы до 133, при этом число европейцев и азиатов снижалось бы, а африканцев - росло.