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От антарктических льдов отколется айсберг размером с Харьюский уезд

Иллюстративная фотография. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 11:00
Рубрика: Разное

От антарктических льдов вот-вот отколется айсберг, который войдет в десятку самых крупных в истории, говорят ученые. От последней оставшейся части шельфового ледника "Ларсен С" в течение нескольких недель или месяцев отколется глыба льда площадью около пяти тысяч квадартных километров. Это примерно чуть больше площади Харьюского уезда Эстонии.

В декабре прошлого года американское космическое агентство NASA показало фотографии разлома, шириной в 100 м и глубиной в 500 м, образовавшегося на "Ларсене С". Когда этот разлом дойдет до океана, от ледника отколется льдина площадью 5000 квадратных километров.

Произойти это может в течение месяцев. Сейчас разлому остается 20 км до океана. В декабре прошлого года трещина прошла сравнимое расстояние, 18 км, всего за несколько недель, сообщает Би-Би-Си.

"Если через несколько месяцев она еще не отломится, я буду очень удивлен", - сказал профессор Алан Лакмен, глава проекта Midas, в рамках которого ученые занимаются наблюдением за тающими полярными льдами.

Команда Лакмена не считает разрушение ледника прямым следствием глобального потепления. Как отмечают ученые, разлом в "Ларсене С" существовал на протяжении десятилетий. Однако резко расти он начал именно в последние годы.

Льдина, которая отколется от "Ларсена С" будет одним из крупнейших айсбергов в истории, но ее погружение в море незначительно скажется на уровне мировых океанов. По некоторым оценкам, если под воду уйдет весь ледник "Ларсен С" целиком, уровень моря может подняться на 10 сантиметров.

Артур Тооман
Редактор

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