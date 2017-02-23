В лотерею Bingo Loto выиграли более 350 000 евро

Жители Эстонии любят играть в лотерею. Фото: Postimees/Scanpix

В передаче "Большая среда" на эстонском телеканале Kanal 2 был разыгран джекпот лотереи Bingo Loto в размере 352 599 евро.

Об этом в четверг, 16 февраля, сообщила служба новостей "Радио 4", отметив, что выигрышный билет был куплен в интернете.

Предыдущий крупный выигрыш был разыгран 13 января и составил 483 921 евро.

В прошлом году в качестве выигрышей компания Eesti Loto выплатила жителям Эстонии свыше 24 млн евро.