Рыбак из Латвии нарушил эстонско-российскую границу на Чудском озере

Иллюстративная фотография Фото: Postimees/Scanpix

Погранохрана оштрафовала латвийского рыбака, который в субботу пересек на Чудском озере границу с Россией, а затем вернулся на территорию Эстонии.

В субботу патрулировавшие на Чудском озере пограничники около 8 часов утра заметили, что кто-то незаконно пересек временную контрольную линию и сразу же вернулся с территории России, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры. Погранохрана выяснила, что границу нарушил 60-летний рыбак из Латвии.

Мужчина оказался за контрольной линией, поскольку у него не было GPS. Он также не понял маркировку временной контрольной линии.

Пограничники доставили рыбака на кордон Мехикоорма, где ему назначили штраф и объяснили, как безопасно двигаться по озеру и на какие знаки обращать внимание.