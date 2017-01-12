Среди вступивших в брак в прошлом году в Таллинне были 86-летний жених и 17-летние невесты

В прошлом году в Таллиннском ЗАГСе были зарегистрированы 2457 браков Фото: AFP/Scanpix

В прошлом году в Таллиннском ЗАГСе были зарегистрированы 2457 браков, при этом самому пожилому из женихов было 86 лет, а самой старшей невесте — 69 лет, самыми молодыми были две 17-летние невесты.

Браков в прошлом году было заключено на 214 меньше, чем в 2015 году. Больше всего браков заключалось в июле — 396. В 248 случаях церемония бракосочетания проходила в выбранном молодоженами месте. Также в ЗАГСе торжественно отметили четыре золотые и одну серебряную свадьбу, сообщила мэрия Таллинна.

При заключении брака 1988 женщин взяли фамилию мужа, 38 мужчин взяли фамилию жены. Среди будущих супругов были граждане 49 стран, среди которых большинство составляли российские граждане, были также граждане Украины, Латвии, Белоруссии, Великобритании, США, Финляндии, Италии и других стран. Для заключения браков за рубежом Эстония выдала в общей сложности 543 справки для 73 стран, причем 210 справок были выданы по ходатайству женщин, и 333 — мужчин.

В 2016 году было зарегистрировано 1120 разводов, что на 67 меньше по сравнению с предыдущим годом.

Всего в прошлом году было зарегистрировано 5259 рождений, родились 2762 мальчика и 2497 девочек, в том числе родились 92 пары близнецов и две тройни. Самый молодой матери было 16 лет, а самой старшей - 50, самому молодому отцу — 18 лет, самому старшему — 69 лет. Наибольшая разница в возрасте родителей составляла 37 лет.

Чаще всего таллиннские родители называли девочек следующими именами: София, Мария, Алиса, Ева, Марта и Адель. Самыми популярными именами для мальчиков были Мирон, Артем, Даниил, Роберт, Артур и Хуго.

В прошлом году был зарегистрирован 4541 случай смерти, что на 88 случаев меньше, чем в 2015 году.