ВИДЕО: рождественский трамвай создавал праздничное настроение жителям и гостям столицы

Число жителей Земли 1 января 2017 года достигнет 7.473.690.000 человек, что на 83 млн человек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили эксперты немецкого фонда "Население мира" (Stiftung Weltbevölkerung) в пятницу, 23 декабря.