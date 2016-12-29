В Пензе в мусорном баке обнаружили полуживого крокодила

Очковый кайман. Иллюстративное фото. Фото: animalphotos.ru

Жители города Пенза обнаружили в мусорном баке полуживого крокодила, но врачам не удалось спасти рептилию, сильно пострадавшую от мороза.

Об этом рассказал журналистам заместитель директора пензенского зоопарка Сергей Зубцов, сообщило в четверг, 22 декабря, агентство ТАСС.

"В ветеринарную службу зоопарка еле живого очкового каймана доставили спасатели. К сожалению, крокодил слишком долго пробыл на морозе, спасти его не удалось", - сказал Зубцов.

В спасательную службу МЧС каймана привезли горожане, обнаружившие его в мусорном контейнере на одной из городских улиц.

В полиции пояснили, что установить хозяев крокодила и наказать их не представляется возможным.

Это не первый случай, когда в Пензе обнаруживается редкая рептилия. В июле 2008 года из коттеджа в центре Пензы дважды за месяц сбегал крокодил.