"АК+" пыталась понять, что такое мем

Социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью жизни многих. Но в последнее время четко прослеживается тенденция отказа от длинных текстов в жанре дневника в пользу различных мемов и демотиваторов. Что такое же мем и зачем он нужен - ответы на этот вопрос пыталась найти программа ETV+ "Актуальная камера".

"Мем - это единица культурной информации. Это мало, что объясняет, поскольку мемом может быть все что угодно - это может быть картинка, фраза, жест или какая-то ситуация. Но что отличает мем от другой картинки или фразы? Это то, что каждый, кто смотрит на эту картинку - он что-то чувствует. Сильные позитивные или негативные эмоции. Я говорил, что мем должен резонировать с нашими эмоциями. Например, Ждун - это такое существо с маленькими ручками, которые только и можно, что сложить и ждать. И я думаю, что нам многим приходилось бывать в такой ситуации", - рассказал маркетолог из компании Creative Mobile Никита Григорьев.

Некоторые мемы вызывают настолько сильные эмоции, что перекочевывают из интернета в нашу повседневную, разговорную речь. Один из лучших примеров - мем про Карла. Речь идет о драматическом эпизоде из фильма "Живые мертвецы". Отец пытается передать сыну очень сильную эмоцию и не находит для нее слов.

"В 21 веке не очень принято испытывать эмоции. Мы все должны быть четкими, ровными, потому что эмоции - это неэффективно. Так вот, мем - это легкий способ испытать эмоцию", - говорит Григорьев.

Подробнее смотрите в видеосюжете репортера "АК+" Евгении Волохонской.