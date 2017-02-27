Закрытие на три дня движения по улице Лыытса изменит автобусные маршруты
Таллиннский транспортный департамент сообщил, что в связи с прокладкой канализационной трассы улица Лыытса в районе Юлемисте-сити будет закрыта с 24 до 26 февраля.
В это время автобусы номер 7, 15, 49 и 65 не будут ходить по улицами Ээси, Валукоя и Лыытса и не будут останавливаться на остановках "Двигатель", "Лыытса", "Валукоя" и "Каубаяама". Автобусы будут ходить в обоих направлениях по улице Суур-Сыямяэ. Остановка "Двигатель" у автобусов в обоих направлениях будет в районе перекрестка с улицей Лыытса, а остановка "Каубаяама" в направлении в центр города – до перекрестка с улицей Ээси.
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