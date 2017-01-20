В рамках спецпроекта "Особый мир" известные политики читают сказки детям с ограниченными возможностями

Известные эстонские политики читают сказки детям с ограниченными возможностями - это новый специальный телепроект некоммерческого объединения "Особый мир". О его целях - в сюжете "Актуальной камеры".

На съемочной площадке нового спецпроекта "Особого мира" в минуты, когда работает камера, - практически идеальная тишина. Дошкольники увлеченно слушают сказку под названием "Медведи книжек не читают" в исполнении вице-мэра столицы Михаила Кылварта. Сюжет, к слову, подобран не случайно - видный центрист, отвечающий в столице за сферу образования, читает ребятам историю про медведя, который очень хотел учиться, но в школу его не пускали.

После чтения политик поделился с "АК" впечатлениями от участия в проекте.

"Вы знаете, с маленькими детьми на самом деле очень не просто устанавливать контакт, потому что они очень искренние в своих проявлениях, и,если им не интересно, если они не чувствуют необходимости в контакте, то они не будут изображать то же, что обычно изображают взрослые. Мне было очень приятно, что с детьми был определённый контакт", - рассказал вицэ-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Необычная встреча политика и детей - одна из нескольких в этом проекте. Сказки детям с особыми потребностями прочитают ещё пятеро видных политических деятелей - по одному от каждой партии, представленной в парламенте. С детьми по приглашению «Особого мира» уже встретились спикер Рийгикогу Эйки Нестор от Социал-Демократической партии и депутат от Партии реформ Лайне Рандъярв. Кстати, сюжеты сказок схожи - каждая рассказывает о герое, которого сторонятся окружающие.

"Мы хотели бы, чтобы люди, которые принимают решения за всю нашу страну, пообщавшись однажды с особым ребёнком возможно в следующий раз, принимая какие-то ответственные решения на законодательном уровне, делали бы это не абстрактно, а представляли перед собой очень конкретного ребёнка, за чью судьбу они сейчас берут ответственность", - пояснила председатель правления НКО "Особый мир" Юлия Степанова.

Для съёмок этой передачи понадобилось множество профессионалов, которые умеют работать с техникой. Организаторы не ожидали, что найдётся так много людей, готовых абсолютно безвозмездно протянуть руку помощи. Среди отозвавшихся - даже целая видеостудия, которая снимает фильмы и клипы для местных и зарубежных звёзд.

"Пытаемся привлечь внимание общественности к проблемам, которые могут возникать у детей с ограниченными способностями, и показать, что эти дети точно такие же, как и нормальные дети, что они любят радоваться, играть и слушать сказки", - отметил исполнительный директор Stimscape Productions Сергей Селиванов.

Сказки особым детям обещали прочитать также депутаты Марко Михкельсон от партии Союз Отечества и Республики и Моника Хауканымм от Свободной партии. Ждут в "Особом мире" ответа и от лидера Консервативной Народной партии Эстонии Март Хельме. Не исключено, что телепроект появится и в эфире ETV+.