Налоговый департамент: Деды Морозы и Снегурочки тоже должны платить налоги

В преддверии новогодних праздников налоговики напоминают, что даже Деды Морозы и Снегурочки должны не забывать декларировать свои доходы.

По самым скромным подсчетам, за несколько дней предновогодних праздников в карман активных Дедов Морозов попадает несколько десятков тысяч евро, передает в четверг, 22 декабря, ежедневная новостная программа телеканала ETV+ "Актуальная камера".

В Налогово-таможенном департаменте отмечают, что денежные подарки Деду Морозу пока не вызывают у них беспокойства.

Тем не менее, налоговая служба напоминает - предоставляя услуги для получения материальной прибыли - не стоит забывать упоминать об этом и в налоговой декларации.

Подробнее смотрите в видеосюжете Алексея Федорова.