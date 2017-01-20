Во время шторма на судне Tallink погибли две породистые лошади
На судне Silja Symphony компании Tallink, во время шторма по пути из Финляндии в Швецию погибли две лошади рысистой породы, пишет финское издание Iltalehti.
Одну из погибших лошадей звали Pine Crown Girl, ее рыночная стоимость составляла минимум 200 000 евро, передает Postimees.
Рысаков транспортировали в шведский Гетенборг, где они должны были тренироваться с тренером Вейо Хейсканеном,
Специалист по коммуникации Tallink Silja Марика Нёйд заявила, причина смерти лошадей будет установлена в ходе расследования. Например, пока неясно, достаточно ли воздуха было лошадям или из-за шторма произошли проблемы с вентиляцией.
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