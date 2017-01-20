Во время шторма на судне Tallink погибли две породистые лошади

В передаче "Твой вечер" на ETV+ игрок популярной телевизионной игры "Что? Где? Когда?", обладатель Хрустальной совы Ровшан Аскеров рассказал об игре и своих встречах за игровым столом с Андреем Коробейником, а также поделился впечатлениями об Эстонии, где он недавно побывал с сыном.