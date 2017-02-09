Британская певица приготовила новый альбом к своему 100-летнему юбилею

Британская певица Вера Линн. Фото: AFP/Scanpix

Легендарная певица, кавалер ордена Британской империи леди Вера Линн объявила о выходе нового диска 17 марта - за три дня до ее столетнего юбилея. Таким образом, она станет самым возрастным в мире вокалистом, выпустившим новый музыкальный диск.

Сборник "Vera Lynn 100" будет содержать ее классические песни в новых оркестровых аранжировках с обновленным бэк-вокалом и ранее неизданную перепевку песни фолк-дуэта Sutherland Brothers под названием Sailing ("Плавание"), ставшую наиболее известной в исполнении Рода Стюарта, передает Русская служба Би-би-си.

"Я по-настоящему счастлива, что спустя столько лет люди все еще ценят те песни. Это заставляет эмоции, которые я испытывала в то время, оживать во мне снова. Как певица, я всего лишь делала свою работу. Чудесно услышать свои песни снова, столь красиво переделанные и звучащие совсем по-новому", - заявила юбиляр в преддверии выхода сборника.

18 марта Линн даст юбилейный концерт в лондонском зале "Палладиум". Все доходы от продажи билетов пойдут на помощь обездоленным детям.

Вокалистка описала предстоящие праздненства как "невероятное приключение с песнями, танцами и дружбой".

Предыдущий рекорд также принадлежал Вере Линн: в 2014 году компиляция ее хитов National Treasure добралась до 13-го места в британском чарте.

В 2009 году Линн стала самым возрастным музыкантом, чей диск добрался до первого места: альбом архивных записей 92-летней на тот момент певицы We'll Meet Again ("Мы снова встретимся") был выпущен к 70-летию со дня начала войны в 1939 году и возглавил чарт Соединенного Королевства (рейтинг продаж музыкальных альбомов в Великобритании - ред.) 13 сентября.

Тот сборник назван по наиболее известной ее песне и был выпущен к 70-летней годовщине начала Второй мировой войны. В те годы певица регулярно выступала перед британскими военными, отправленными на фронт, и стала их любимицей.

Леди Вера Линн - единственный ныне здравствующий артист, чье первое попадание в чарты пришлось на первый хит-лист Британии, составленный музыкальным журналом в 1952 году.

Выступление Веры Линн в 1990 году в шоу Royal Variety