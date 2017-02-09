logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Британская певица приготовила новый альбом к своему 100-летнему юбилею

Британская певица Вера Линн. Фото: AFP/Scanpix
Bчера 14:45
Рубрика: Разное

Легендарная певица, кавалер ордена Британской империи леди Вера Линн объявила о выходе нового диска 17 марта - за три дня до ее столетнего юбилея. Таким образом, она станет самым возрастным в мире вокалистом, выпустившим новый музыкальный диск.

Сборник "Vera Lynn 100" будет содержать ее классические песни в новых оркестровых аранжировках с обновленным бэк-вокалом и ранее неизданную перепевку песни фолк-дуэта Sutherland Brothers под названием Sailing ("Плавание"), ставшую наиболее известной в исполнении Рода Стюарта, передает Русская служба Би-би-си.

"Я по-настоящему счастлива, что спустя столько лет люди все еще ценят те песни. Это заставляет эмоции, которые я испытывала в то время, оживать во мне снова. Как певица, я всего лишь делала свою работу. Чудесно услышать свои песни снова, столь красиво переделанные и звучащие совсем по-новому", - заявила юбиляр в преддверии выхода сборника.

18 марта Линн даст юбилейный концерт в лондонском зале "Палладиум". Все доходы от продажи билетов пойдут на помощь обездоленным детям.

Вокалистка описала предстоящие праздненства как "невероятное приключение с песнями, танцами и дружбой".

Предыдущий рекорд также принадлежал Вере Линн: в 2014 году компиляция ее хитов National Treasure добралась до 13-го места в британском чарте.

В 2009 году Линн стала самым возрастным музыкантом, чей диск добрался до первого места: альбом архивных записей 92-летней на тот момент певицы We'll Meet Again ("Мы снова встретимся") был выпущен к 70-летию со дня начала войны в 1939 году и возглавил чарт Соединенного Королевства (рейтинг продаж музыкальных альбомов в Великобритании - ред.) 13 сентября.

Тот сборник назван по наиболее известной ее песне и был выпущен к 70-летней годовщине начала Второй мировой войны. В те годы певица регулярно выступала перед британскими военными, отправленными на фронт, и стала их любимицей.

Леди Вера Линн - единственный ныне здравствующий артист, чье первое попадание в чарты пришлось на первый хит-лист Британии, составленный музыкальным журналом в 1952 году.

Выступление Веры Линн в 1990 году в шоу Royal Variety

Надежда Берсенёва
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 02.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
"Инсайт": секретные документы, огромные расходы и подводные камни проекта Rail Baltic
 foto
В Тарту отметили годовщину подписания Тартуского мирного договора
 foto
"Инсайт": систему реабилитации для детей с особыми потребностями нужно менять — но хватит ли у политиков воли?

Зарубежные новости

foto
Коммунисты России начали подготовку к столетию Октябрьской революции
 foto
ERR в Риге: Латвия стала теснее сотрудничать с Белоруссией, но не забывает и про Россию