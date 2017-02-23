В совете Тартуского университета сменится семь членов

Тартуский университет. Фото: Postimees/Scanpix

Правительство на заседании в четверг утвердило новый состав совета Тартуского университета, в который войдут семь человек.

Поскольку полномочия прошлого совета истекают, правительство в четверг утвердило новый состав совета. Из прошлого состава в новый состав вошли Тоомас Ассер, Вахур Крафт и Юри Сепп. В состав совета также вошли Хейди Какко, Бируте Клаас-Ланг, Тыну Лехтсаар, Антс Нымпер, Рут Олтъер, Рихард Виллемс и Эва Окессон.

По закону о Тартуском университете, в состав совета входят пять членов, назначенных сенатом университета, и пять членов, которых назначает министр образования и науки, вовлекая в процесс представления кандидатов общественность и руководствуясь тем соображением, что большинство членов совета должно быть лицами, не являющимися работниками университета.

Одного члена в состав совета также должна представить Эстонская академия наук.

Первое заседание совета состоится 13 марта.