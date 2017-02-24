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Таллинн поддержит реставрацию Казанской церкви

Храм Рождества Богородицы в Таллинне (Казанская церковь) Фото: Раэпресс
Cегодня 17:48
Рубрика: Разное

Таллинская городская управа выделила 50 тысяч евро на реставрацию Храма Рождества Богородицы в Таллинне (Казанской церкви). Договор об этом, как сообщает Раэпресс, настоятель церкви Виктор Мельник и вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт подпишут уже завтра, 18 февраля.

Приход церкви, которая в 2021 году будет отмечать 300-летие, начал ее реставрацию уже в прошлом году. Ей предшествовало подробное исследование истории строительства церкви и памятников старины, которое продолжается по сию пору.

Храм Рождества Богородицы был построен в Ревеле в 1721 г. и является одним из старейших деревянных сакральных сооружений в Эстонии. В храм были перенесены из Санкт-Петербурга список с Казанской иконы Божией Матери и древний воинский полковой складень с тем же изображением, благодаря чему в народе церковь получила название Казанская. Здание Казанской церкви имеет типичную для эпохи барокко форму креста, которую оно сохранило до сегодняшнего дня. Узнаваемым элементом служит и стройная колокольня. В XIX столетии была произведенная реконструкция. В 1970-х годах многие ценные иконы из церкви были украдены, в том числе и переносной складень Казанской Божией Матери.

Надежда Берсенёва
Редактор

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