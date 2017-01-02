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Виталий Вестеринен: во-первых, Дед Мороз должен быть трезвым

Съемки новогоднего концерта на ETV+ в 2015 году. Фото: Сийм Лыви/ERR
Екатерина Зонова, "Радио 4"
Cегодня 17:48
Рубрика: Разное

Во-вторых, одет в добротный правильный костюм. Теле- и радиожурналист, ведущий рубрики "Фристайлер" на ETV+ Виталий Вестеринен в праздники работает и Дедом Морозом. Больше всего он любит приходить к детям, но не советует заказывать сказочного персонажа к малышам до трех лет - они его боятся.

В интервью "Радио 4" Виталий рассказал о том, каким должен быть настоящий Дед Мороз.

"Если честно, уместнее всего роль Деда Мороза исполнять перед детьми, так как перед взросыми ломать комедию довольно сложно, хотя чаще меня приглашают именно ко взрослым", - говорит Виталий, признаваясь, что сказочный костюм всегда надевает с удовольствием.

"Дед Мороз, во-первых, должен быть трезвым. Во-вторых, у него должен быть хороший правильный костюм, не обязательно красного цвета, но качественного пошива. Мой, например, был привезен из России. Гримируюсь специальным красным гримом, надеваю накладной живот, так как своего уже нет после диеты и спортзала. Дети обычно очень радуются, уже когда видят меня из окна".

Со взрослыми бывают казусы

"Детишек заставляю вырабатывать силу воли – они видят мешок с подарками, но сначала должны со мной познакомиться, поиграть в игры, отгадать загадки. Они, как правило, все знают, а вот взрослые оказываются менее подготовленными, - сетует Виталий. - Случаются казусы, но это забавно".

Виталий не советует заказывать Дедушку к очень маленьким детям, так как многие из них его боятся. Правда, многое зависит от искусства Деда Мороза и от компании. "Половина детей до трех лет воспринимает Деда радостно, вторая половина – боится. И тут Деду важно дать понять, что он добрый и не очень басить. И чем больше зрителей, тем праздник получается веселее. Для одного маленького ребенка заказывать Деда Мороза на советую".

По его словам, Снегурочка стала уже менее традиционным персонажем. "Снегурочку заказывают редко, и в основном взрослые. Это персонаж молчаливый и, так сказать, для красоты".

Виталий советует заказывать Деда Мороза месяца за два или даже три до праздника. "За три дня до нового года позвать его уже почти невозможно". На вопрос ведущей о стоимости услуги, он отвечает, что визит стоит от 50 до 100 евро.

В этом году Виталий принял волевое решение отдыхать в новогоднюю ночь, хотя накануне придется все-таки поработать.

2017 год, год огненного петуха, будет годом пробуждения, чего-то нового, считает телеведущий. Он советует всем помнить, что каждому достанется то, во что он верит. "Так что верьте в хорошее и видьте вокруг прекрасное, несите его другу другу", - пожелал он радиослушателям.

Екатерина Таклая
Редактор

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