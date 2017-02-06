Исследование: увеличение объема осадков может резко повысить содержание ртути в Балтийском море

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Увеличение объема осадков может привести к вымыванию химикатов из почвы, что, в свою очередь, может вызвать рост бактерий в водоемах.

Ученые шведского университета Уумая приводят неутешительные результаты последнего исследования об изменениях биологии Балтийского моря, связанных с глобальным потеплением климата, написал портал Yle со ссылкой на научное издание Science Advances.

В лаборатории университета проанализировали возможное влияние значительного увеличения объема осадков на биологию моря. По мнению исследователей, такое развитие ситуации может увеличить содержание ртути в Балтийском море во много раз.

К росту объема осадков приводит глобальное потепление климата, особенно это касается северных регионов. Дожди вымывают из почвы органические и питательные вещества, которые попадают в водоемы. Это, в свою очередь, вызывает рост бактерий за счет растительного планктона.

По оценке ученых, при самом плохом сценарии, объем вымываемой из почвы органики достигнет в этом столетии 15-20%. Это означает, что содержание метилртути в животном планктоне, находящемся на самой низкой ступени пищевой цепочки, вырастет в 2-7 раз.

Исследователи считают, что вред от излишка ртути будет наиболее ощутим в прибрежных водах и озерах северных регионов. В то же время на Средиземном море, в центральных районах США, а также в Южной Африке за счет снижения объемов осадков ситуация наоборот улучшается.