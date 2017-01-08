В воскресенье вечером мокрый снег может ухудшить дорожные условия

Лесные дороги Фото: ERR

В воскресенье во второй половине дня дорожные условия на основных государственных шоссе Эстонии оставались хорошими, но вечером ситуация может измениться.

Об этом сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Центр информации Департамента шоссейных дорог.

По прогнозу синоптиков, вечером во многих местах выпадет снег или мокрый снег, что может ухудшить ситуацию на дорогах страны.

Полиция напоминает, что скорость движения следует выбирать в соответствии с дорожными условиями.