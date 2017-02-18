Внимание: видимость на дорогах Эстонии ограничена из-за тумана

Туман сильно уменьшает зону видимости. Фото: Postimees/Scanpix

Рано утром дорожное покрытие на шоссе было преимущественно сухим, но местами видимость ограничивали туманы. По прогнозам, в ближайшие часы условия на дорогах существенно не изменятся.

В субботу ожидается облачная погода без существенных осадков, но местами на западе страны возможны прояснения. В первой половине дня по регионам туманы и наледь. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха во второй половине дня потеплеет до 1-6 градусов мороза.