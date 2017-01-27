Раскрыта причина взрывов Galaxy Note 7

Samsung Galaxy Note 7 после взрыва аккумулятора. Фото: pc-tablet.co.in

Как и предполагалось, причина самовоспламенений крылась в аккумуляторах. В некоторых моделях батарея была слишком большой, что приводило к перегреву. Причем брак был обнаружен не только в аккумуляторах, производимых дочерней компанией Samsung, но и в тех, что изготавливались гонконгской фирмой Amperex Technology, передает Lenta.ru.

В расследовании принимали участие Samsung, а также несколько сторонних компаний, которые выступали в качестве независимых экспертов. Официальный отчет будет опубликован в понедельник, 23 января.

Модель поступила в продажу в августе 2016 года. Два месяца спустя, после множественных случаев самовозгорания телефонов, корпорация сначала остановила продажи, а потом полностью прекратила производство.