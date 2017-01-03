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2017 год принесет перемены и освободит от всего лишнего и наносного

Петух. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 12:26
Рубрика: Разное

В год Петуха в обществе возрастет интерес к вопросам морали и духовности, а Плутон освободит от всего лишнего и наносного в жизни. Уран принесет перемены, а Юпитер проследит за восстановлением справедливости. Что ждет в наступающем году всех знаков зодиака, специально для нашего портала рассказала астролог Стелла Таэвас.

Овен

Продолжается время перемен откуда не ждали. Год обещает быть сложным, но интересным. Богатым на события и в личной жизни, и в работе. Самое сложное в первой половине года — все успеть, уравновесить и не упустить мелочей. Но зато во второй половине можно будет наслаждаться полученными результатами.

Телец

Каких-либо глобальных перемен 2017 год не обещает. Лучше всего вести привычный образ жизни. Пусть все течет своим чередом. Тельцам не стоит брать на себя никаких лишних обязательств, чтобы не пришлось решать совершенно ненужные проблемы. Дом, семья — основная ваша сфера деятельности.

Близнецы

Близнецы, как и Тельцы, будут вести привычный образ жизни. Только в отличие от Тельца, они будут легко срываться с места, если появится возможность новых знакомств, интересов или путешествий. Обновление — их девиз. И этот год не станет исключением. И все-таки, не забывайте об осторожности, постарайтесь быть более консервативными в отношении новых связей. Не всегда они будут такими, какими кажутся.

Рак

Раку придется приложить усилия, чтобы сохранить мир и равновесие в доме, на работе и в душе. Предстоит узнать, так ли нужно то, за что держитесь. В конце года ждет награда: вы сможете насладиться миром и покоем.

Лев

Льву предстоит пересмотреть свои взгляды на жизнь. Нептун путает карты, создает иллюзии. Пришла пора избавиться от ненужного балласта. Тем более, что обстоятельства этому всячески способствуют. Обретя независимость, Лев сможет раскрыть свой потенциал, ведь свобода действия — суть Льва.

Дева

В год Петуха дева продолжит начатое в прошлом году. Жизнь напоминает движение наверх по лестнице и никаких прыжков через несколько ступенек. Все строго по плану, важна каждая мелочь. Особых трудностей не будет, главное не останавливаться. И тогда Дева добьется отличных результатов в избранной области.

Весы

У Весов не все будет однозначно. Но тем не менее, главной задачей года будет определиться со своими целями и действовать решительно. Ведь нужно быть готовым к хорошим переменам в жизни. Излишние сомнения не сыграют на руку.

Скорпион

И без того хорошая интуиция Скорпионов усилится еще больше и позволит обойти все ловушки года. Скорпионы смогут добиться того, к чему так долго шли. А Петух обязательно им в этом поможет. Со стороны покажется, что как-то легко скорпиону все далось, но они-то знают, какая работа была проделана раньше. Просто настало время исполнения желаний.

Стрелец

Огненные знаки в год Петуха — фавориты. Вот и Стрелец вместе с Овном и Львом будет на волне успеха. Как нельзя вовремя пригодится стремление стрельца сверкать и привлекать внимание. Одним словом — выделяться. Фортуна его обязательно заметит и захочет наградить за усилия. Стрелец не пустозвон, и знает что делает. По делам и награда.

Козерог

Чтобы что-то получить, придется потрудиться, причем все будет получаться в самый последний момент. Но поскольку девиз Козерогов: "Все должно быть заработано и получено по праву", то он не будет переживать из-за того, что все не идет в руки само собой. Главное – благодаря настойчивости они смогут добиться желаемого.

Водолей

Если раньше Водолей преимущественно решал судьбы мира, то в год Петуха придется заняться собой. Водолею это не свойственно, но ему понравится. Он откроет свои новые стороны, а также новые новые возможности в отношениях с людьми.

Рыбы

В первой половине года Рыбы будут пытаться все успеть, но не стоит перебарщивать. Иногда можно отпустить ситуацию, пусть выравнивается сама. Девиз первой половины: "Спокойствие, только спокойствие". Осенью ситуация разрядится и появится больше выбора.


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