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В январе жители Эстонии потратили на покупку мобильных телефонов 8 млн евро

Телефоны. Фото: ERR
Cегодня 08:20
Рубрика: Разное

Согласно данным фирмы GfK Retail and Technology (GfK), занимающейся рыночными исследованиями, в январе 2017 года в розничной сети в Эстонии было реализовано 28 600 мобильных телефонов на общую сумму 8 млн евро. Годом ранее прирост рынка телефонов в количественном выражении составил 5%, в денежном выражении – 13,7%.

"Однако в годовой перспективе прогнозы относительно продаж телефонной продукции выглядят уже не столь оптимистично. По данным Эстонского института конъюнктуры, в последнее время отмечается рост инфляционных ожиданий как со стороны населения, так и торговых организаций. Виной тому январский скачок инфляции на 2,7% и февральское повышение акцизов, что придает дополнительный импульс негативным ожиданиями", – сказал директор по продажам и маркетингу Tele2 Кристьян Сеэма. Кроме того, должен замедлиться рост заработной платы и поэтому уже в ближайшие месяцы потребители будут более взвешенно оценивать необходимость крупных покупок.

По данным GfK, доля смартфонов в общем объеме реализации телефонной продукции составила 79%, продажи кнопочных телефонов по-прежнему падают. "Определенные надежды связываются с "реинкарнацией" легендарной модели Nokia 3310. Ее появление действительно позволит на какое-то время возродить интерес к кнопочным телефонам, но общий тренд существенно не изменит", – отметил Сеэма.

Ирина Киреева
Редактор

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