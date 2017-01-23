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TV3: принципы подачи материалов в новостных программах будут пересмотрены  

Оператор TV3 за работой. Фото: ERR
Cегодня 20:32
Рубрика: Разное

Частный телеканал TV3 пересмотрит принципы подачи материалов в информационных выпусках, заявил главный редактор новостной передачи "Семичасовые новости" Март Мардисалу после того как стало известно о заказных материалах , показанных в эфире.

Кроме того, по словам Мардисалу, решено отказаться от появления ведущих в кадре перед демонстрацией оплаченных материалов, сообщила вечером в понедельник, 16 января, в своем итоговом выпуске новостная телепрограмма ETV+ "Актуальная камера".

Главред новостной передачи не стал отрицать появление проплаченных материалов в выпусках, при этом он подчеркнул, что сами новости как таковые под его руководством не оплачивались и оплачиваться не будут.

На прошлой неделе в распоряжение портала новостей вещания ERR.ee попали расценки на заказные материалы, которые готов показать в эфире эстонский телеканал TV3.

Департамент технического надзора, который следит за исполнением закона о медиа-услугах, начал расследование.

В декабре TV3 занимал третье место по популярности среди всех транслируемых в стране телеканалов.

Сергей Михайлов
Редактор

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