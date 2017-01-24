ФОТО: в Тапа выявили "неправильные" адресные таблички

Языковая инспекция обнаружила в городе Тапа сразу три двуязычные адресные таблички, что идет вразрез как с Законом о языке, так с Законом о топонимах. Местные власти признали проблему. Однако разрешить ее в Тапа не очень-то просто.

На факты нарушения законодательства волостному старейшине Тапа Алари Кирту указал генеральный директор Языковой инспекции Ильмар Томуск. Он попросил местные власти привести изображенные на фотографиях таблички в соответствие с законом, а также проверить и другие указатели улиц на территории волости.

В ответ на это старейшина Алари Кирт заметил, что при прежнем государственном режиме в Тапа размещались множество единиц оккупационной армии, поэтому практически все таблички были двуязычными, а на территории военного городка указатели улиц и вовсе были только на русском языке.

"К настоящему времени практически все таблички, на которых названия улиц были написаны только на кириллице, демонтированы и заменены на эстоноязычные. Также заменены двуязычные таблички, которые находились на принадлежащих волости зданиях и столбах. Но частные дома остаются проблемой. Сотрудники волости беседовали с их владельцами, но несмотря на все меры, на некоторых домах по-прежнему установлены двуязычные таблички", - отметил Кирт.

По его словам, работа в этом направлении ведется, но нерадивых владельцев волость штрафовать не может.