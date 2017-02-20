logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

В центре Arsenal пройдет неделя бесплатных мероприятий на тему здоровья

Торговый центр Arsenal. Фото: Рене Сууркаэв/ERR
Cегодня 12:58
Рубрика: Разное

Центр Arsenal, который располагается на перекрестке улиц Эрика и Тёэстузе, на целую неделю превратится в центр здоровья. С 13 по 19 февраля каждый день будут проходить бесплатные мастерские, лекции, презентации продуктов для укрепления здоровья, дегустации.

"В рамках Недели здоровья поклонники здорового образа жизни смогут посетить много познавательных лекций, поучаствовать в тренировках, продегустировать эко-продукты, приготовить полезный завтрак и послушать концерты", - рассказала руководитель центра Arsenal Кармен Коррол.

14 февраля в День влюбленных на 2-м этаже в Arsenal пройдет бесплатный медитативный концерт "Целительные звуки", на котором будут звучать гонги, тибетские чаши, диджериду, обертональное, горловое пение и многие другие необычные музыкальные инструменты.

С 15 по 19 февраля пройдут лекции аюрведа–терапева Оксаны Заозерской о детском иммунитете, сезонных простудах, специях и чае, укрепляющем здоровье. Йога-терапевт Марина Потемкина расскажет о возможностях снизить уровень стресса при помощи несложных упражнений. Также состоятся лекции и презентации книг иглотерапевта Хейно Тийка, а Эвелин Ильвес раскроет свои секреты здорового питания.

В субботу и воскресенье, 18 – 19 февраля, с 12.00 до 16.00 каждый полный час в атриуме центра Arsenal будут проводиться общие тренировки Zumba под руководством тренера Эрика Оргу. Там же будет мастерская полезных закусок от Ильмре Козе, креативного директора Gourmet Club.

Кроме этого, на протяжении всей недели будет проходить дегустация различных эко-продуктов.

Лекции будут проводиться на русском и эстонском языках. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

Подробная программа и регистрация на лекции - на сайте центра Arsenal.

Дина Малова
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
"Актуальная камера +" 12.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
"АК+": один из основателей "Шалтай-Болтая" обратился за помощью к Тоомасу Хендрику Ильвесу
 foto
В Мустамяэ автомобиль насмерть сбил женщину, водитель задержан спустя 12 часов
 foto
Многие учителя не знают своих прав, Союз работников образования видит решение проблемы в коллективном договоре

Зарубежные новости

foto
"АК+": Германия готовится к парламентским выборам
 foto
Скрывающийся в Эстонии хакер "Шалтай-Болтай": на нас могут свалить вину за взлом серверов Демпартии в США