В центре Arsenal пройдет неделя бесплатных мероприятий на тему здоровья

Торговый центр Arsenal. Фото: Рене Сууркаэв/ERR

Центр Arsenal, который располагается на перекрестке улиц Эрика и Тёэстузе, на целую неделю превратится в центр здоровья. С 13 по 19 февраля каждый день будут проходить бесплатные мастерские, лекции, презентации продуктов для укрепления здоровья, дегустации.

"В рамках Недели здоровья поклонники здорового образа жизни смогут посетить много познавательных лекций, поучаствовать в тренировках, продегустировать эко-продукты, приготовить полезный завтрак и послушать концерты", - рассказала руководитель центра Arsenal Кармен Коррол.

14 февраля в День влюбленных на 2-м этаже в Arsenal пройдет бесплатный медитативный концерт "Целительные звуки", на котором будут звучать гонги, тибетские чаши, диджериду, обертональное, горловое пение и многие другие необычные музыкальные инструменты.

С 15 по 19 февраля пройдут лекции аюрведа–терапева Оксаны Заозерской о детском иммунитете, сезонных простудах, специях и чае, укрепляющем здоровье. Йога-терапевт Марина Потемкина расскажет о возможностях снизить уровень стресса при помощи несложных упражнений. Также состоятся лекции и презентации книг иглотерапевта Хейно Тийка, а Эвелин Ильвес раскроет свои секреты здорового питания.

В субботу и воскресенье, 18 – 19 февраля, с 12.00 до 16.00 каждый полный час в атриуме центра Arsenal будут проводиться общие тренировки Zumba под руководством тренера Эрика Оргу. Там же будет мастерская полезных закусок от Ильмре Козе, креативного директора Gourmet Club.

Кроме этого, на протяжении всей недели будет проходить дегустация различных эко-продуктов.

Лекции будут проводиться на русском и эстонском языках. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

Подробная программа и регистрация на лекции - на сайте центра Arsenal.