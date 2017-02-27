К президентскому приему приготовят 18 000 разных закусок

Президентский прием в 2016 году. Фото: Сийм Лыви/ERR

Лучшие повара приготовят для президентского приема в честь годовщины Эстонской Республики почти 18 000 закусок и десертов.

Закуски к приему в честь 99-летия республики 24 февраля будут готовить семь лучших поваров, среди них также – победители прошлогодних конкурсов "Молодой повар", "Молодой кондитер" и "Школьный повар", передает menu.err.ee со ссылкой на Õhtuleht.

Основной задачей в этом году было оценить эстонское сырье и выбор делали таким образом, чтобы представить по возможности больше регионов Эстонии, сказала советник президентской канцелярии Кайди Ахер.

Всего будет приготовлено 14 300 закусок и 4000 мини-десертов.