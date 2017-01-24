На острове Рамму в заливе Колга обвалился старый маяк

Иллюстративное фото. Фото: OVE MAIDLA/PM/EMF

На острове Рамму в заливе Колга в волости Йыэляхтме Харьюского уезда обвалился старый маяк, указанный на картах в качестве высокого ориентира; департамент водных путей удалит его с навигационных карт.

Департамент водных путей изменит навигационную информацию, поскольку маяк Рамму до сих пор был указан на навигационных картах в качестве обычного ориентира (вроде труб и высоких зданий) и теперь должен быть удален с них, сказал BNS во вторник пресс-секретарь департамента Прийт Пыйклик. Он добавил, что этот старый маяк уже давно не использовался в качестве навигационного знака.

По словам Пыйклика, департамент узнал об обвале маяка на острове Рамму в понедельник от департамента полиции и погранохраны. "По фотографиям видно, что он проржавел, скорее всего, он просто не выдержал последнего шторма", - сказал Пыйклик.

Он отметил, что участок, на котором стоял маяк, не подчиняется департаменту водных путей, поэтому он не может сказать, что дальше станет с обвалившимся маяком.

Согласно крепостной книге, расположенный под маяком участок площадью 426 квадратных метров является частной собственностью и коммерческой землей. По данным бизнес-регистра, участок принадлежит НКО Loo mois, членами правления которой являются Тынис Пракс и Ирмели Пракс.