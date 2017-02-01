ВИДЕО: первый выпуск новостей "Радио 4" в новой студии можно не только послушать, но и посмотреть

В среду, 25 января, расширенный выпуск новостей "Радио 4", выходящий в 12:00, впервые велся из обновленной студии бывшего старого радиодома, а ныне — Дома новостей ERR. Новости можно было не только послушать, но и посмотреть прямую трансляцию на портале rus.err.ee.

Редакция переехала в помещения, которыми она пользовалась до ремонта. Главный редактор службы новостей "Радио 4" Маргарита Черняева отметила, что ощущений — море.

"Всегда очень хочется возвращаться домой. Там и стены помогают. Все очень комфортно устроено. Мы находимся в одном помещении с эстонскими коллегами. В общем-то новости и не должны работать иначе", – сказала Черняева.

"Мы ждали переезда год и восемь месяцев. И сегодня мы здесь. Нас окружает современная техника, мебель — запах свежего ремонта и свежих новостей", – сказала Маргарита Черняева перед началом трансляции.

Первый выпуск новостей в новой студии провели Игорь Журьяри и Сергей Овченков.

Трансляция была подготовлена в сотрудничестве с мультимедийной редакцией ERR.