В Тарту школьники учат пенсионеров пользоваться планшетами

Тартуские школьники начали обучать пожилых людей работе с планшетами. Необычные курсы оказались столь популярными, что электронных устройств с трудом хватило всем желающим.

В дневном центре Тяхтвере в понедельник, 16 января, было особенно людно и шумно: пришедшие сюда пятиклассники школы Веэрику обучали пожилых бабушек и дедушек основам работы с планшетными компьютерами, передает "Актуальная камера" (ETV+).

Желающих поучаствовать в обучении оказалось настолько много, что принесённых из школы планшетов не хватило на всех. Впрочем, некоторые участники курсов принесли в дневной центр собственные гаджеты.

Курсы по работе с планшетом будут регулярно проходить в дневном центре Тяхтвере до конца учебного года.

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