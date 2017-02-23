logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

В Эстонии вновь выберут лучший пищевой продукт года

Продукты питания продолжают дорожать. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 07:51
Рубрика: Разное

Союз пищевой промышленности Эстонии объявил конкурс на лучший продукт питания, который в этом году пройдет в 23-й раз. На XI годовой конференции Cоюза победитель конкурса будет удостоен золотого знака "Лучший продукт питания Эстонии – 2017".

По словам руководителя Союза Сирье Потисепп, 2016 год оказался невероятно интересным с точки зрения новинок, сообщила в четверг, 16 февраля, пресс-служба организации.

Она напомнила, что представители всех отраслей пищевой промышленности до конца февраля могут представить на конкурс свои лучшие новинки, выпущенные на рынок в 2016 году.

15-16 марта в процессе оценивания кандидатов на получение серебряного знака среди участников конкурса будут определены победители в каждой категории. Кроме того, в этом году уже в десятый раз пройдет конкурс новинок, произведенных региональными малыми предприятиями.

Комиссия по оценке продукции малых предприятий соберется в Тартуском центре профессионального образования 21 марта.

Помимо оценочной комиссии конкурса "Лучший продукт питания Эстонии – 2017" своих фаворитов определит жюри поваров, жюри торговых организаций, жюри ученых пищевой промышленности и жюри представителей СМИ.

По результатам народного голосования также будет объявлен лауреат звания "Народный любимец".

Победители конкурса "Лучший продукт питания Эстонии – 2017"будут объявлены на годовой конференции Союза пищевой промышленности Эстонии, которая состоится 26 апреля.

В 2016 году на конкурс "Лучший продукт питания Эстонии" было представлено 190 изделий, среди которых звания "Лучший продукт питания Эстонии – 2016" был удостоен сорбет Mango Smuutike от компании Balbiino.

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 15.02.2017 (18:00)

Новости Эстонии

foto
Горсобрание Раквере отказало в финансировании организаторам фестиваля фильмов сексуальных меньшинств
 foto
В первый день декларации о доходах представили более 180 000 жителей Эстонии
 foto
Разработчики проекта: в Домах эстонского языка обучение будет без запугиваний

Зарубежные новости

foto
Спикер Госдумы считает нужным закон о чести и достоинстве президента РФ
 foto
"АК+": Германия готовится к парламентским выборам