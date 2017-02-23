ВВС Франции обучают орлов ловить дроны

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Военно-воздушные силы Франции обучают орлов ловить дроны — птицы помогают сбить дистанционно управляемые летательные аппараты, которые находятся на запрещенных для запуска дронов территориях, например, поблизости от президентского дворца.

В 2015 году дроны были запущены над Елисейским дворцом в Париже, а также на на территории военной части в Великобритании, после чего во многих местах запуск дронов был запрещен, сообщает портал Menu.

Орлов начинают обучать ловить дроны уже в раннем возрасте. Вылупившихся орлят помещают на дрон и держат там в течение всего периода вскармливания. За каждого пойманного дрона орлят награждают кусочками мяса.

Кроме Франции орлов подобным образом обучают и в Голландии.