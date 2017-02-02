Эстонские повара заняли 14-е место из 24-х на конкурсе Bocuse d’Or

Шеф-повар из Таллинна Дмитрий Рооз. Фото: Postimees/Scanpix

Второе место заняли повара из Норвегии, третьей стала команда из Исландии.

Эстонию на конкурсе представила команда таллиннского повара Дмитрия Рооза, которая заняла 14-е место среди 24-х участников.

В финале Bocuse d’Or встретились признанные мастера высокой кухни из 24 стран. Они должны были представить на суд жюри свои интерпретации блюда "Цыпленок с моллюсками", передает Lenta.ru.

Повара могли использовать ингредиенты из списка, включающего 146 продуктов. При этом участникам разрешалось применить лишь два ингредиента со своей родины, чтобы отразить культурное и кулинарное наследие своих стран.