Эстонские повара заняли 14-е место из 24-х на конкурсе Bocuse d’Or
Во французском Лионе завершился престижный кулинарный конкурс Bocuse d’Or. Главный приз достался команде американского повара Мэтью Питерса.
Второе место заняли повара из Норвегии, третьей стала команда из Исландии.
Эстонию на конкурсе представила команда таллиннского повара Дмитрия Рооза, которая заняла 14-е место среди 24-х участников.
В финале Bocuse d’Or встретились признанные мастера высокой кухни из 24 стран. Они должны были представить на суд жюри свои интерпретации блюда "Цыпленок с моллюсками", передает Lenta.ru.
Повара могли использовать ингредиенты из списка, включающего 146 продуктов. При этом участникам разрешалось применить лишь два ингредиента со своей родины, чтобы отразить культурное и кулинарное наследие своих стран.
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