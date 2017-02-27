ФОТО: определился победитель архитектурного конкурса по застройке улицы Каларанна

Из 11 работ, поступивших на архитектурный конкурс по развитию недвижимости по адресу Каларанна, 1 в Таллинне жюри отдало первое место проекту "Kesk-Küla" архитектурного бюро Kadarik Tüür Arhitektid OÜ.

Авторы – Михкель Тюйр, Отт Кадарик, Виктория Андреева, Марлеэн Стоккеби, Харри Каплан, Кристи Туурманн, Катерина Веэрде, Рауль Калво.

По мнению жюри, архитектурное решение учитывает потенциал Каларанна как бизнес-улицы. Также оценили сады на крышах и решения балконов, которые учитывают, что территория на различных уровнях хорошо выглядит, а также то, что в большинстве квартир – хорошие виды.

Архитектурный конкурс был проведен владельцем недвижимости Pro Kapital в сотрудничестве с союзом архитекторов и Таллиннским департаментом городского планирования.