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"Радио 4" и телеканал ETV дали старт благотворительным марафонам

Video
Стас Кузнецов
Bчера 20:10
Рубрика: Разное

"Радио 4" и телеканал ETV запустили традиционные благотворительные акции: "Рождественский благовест" и "Рождественский туннель". В этом году средства собирают для детского центра "Матвейка" в Нарве и на строительство тренажерных залов для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Рождество - это время настоящих чудес. И авторами многих из них можем стать мы сами. Подарить праздник тем, кому его так не хватает - совсем не сложно. Уже в 24-й раз на волнах "Радио 4" жители Эстонии могут поздравить своих близких и, тем самым помочь нуждающимся в рамках традиционного "Рождественского благовеста", передает "Актуальная камера".

В этом году собранные в ходе благотворительного марафона средства будут направлены на покупку дорогостоящей аппаратуры для нарвского детского центра "Матвейка". Набрав номер 900 70 08, вы жертвуете 5 евро. А набрав номер 900 70 09 — 15 евро.

"Там очень разные дети. И аутисты, и с ДЦП. В этом году, впрочем, как и всегда, им очень необходима специальная подвесная система. Тогда дети смогут самостоятельно безопасно двигаться", - говорит координатор проекта "Рождественский благовест" Ольга Шубин.

А на канале ETV стартовал традиционный "Рождественский туннель". В этот раз его организаторы задались целью собрать средства на открытие и оснащение двух тренажерных залов для людей с нарушением опорно-двигательными системы. Набрав номер 900 77 01, вы жертвуете 5 евро, набрав номер 900 77 02 - 10 евро, а набрав номер 900 77 03 - 25 евро.

"Несчастье или болезнь может случиться с каждым из нас или наших близких. Мне кажется, что сегодня нам удалось поднять серьезную тему, которая касается очень многих", - говорит ведущая "Рождественского туннеля" Пирет Ярвис.

"Нынешнюю акцию можно расценивать как некий страховой взнос на будущее. Если с тобой вдруг случится подобная беда, то будешь знать, куда можно обратиться за помощью", - добавляет ее коллега Урмас Вайно.

Передача "Рождественский благовест" будет звучать в эфире "Радио 4" вплоть до православного рождества. Чтобы у нарвских детишек появилась возможность безопасно развиваться, необходимо собрать 18 000 евро. На оборудование тренажерных залов необходимо собрать 200 000 евро.

Виктор Сольц
Редактор

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