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Собака по кличке Лорди помогает детям йыхвиских садов справляться с негативными эмоциями

Иллюстративное фото. ERR
Cегодня 09:44
Рубрика: Разное

Золотистый ретривер по кличке Лорди раза два в неделю посещает вместе с хозяйкой - игротерапевтом Маарикой Антонов - йыхвиские детские сады, где помогает детям справляться со своими негативными эмоциями.

"Лорди - не собакатерапевт, такой титул в Эстонии присваивает только общество собак-терапевтов и собак-помощников, и для этого надо сдать экзамен. Лорди этого экзамена еще не сдал, так что поскольку я - игровой терапевт, то он - мое "вспомогательное средство", то есть собака терапевта, с которой я посещаю детские сады", - пояснила завуч детсада "Калевипоэг" Маарика Антонов.

Игротерапевт занимается в детском саду неусидчивыми или агрессивными детьми, а также детьми с трудностями концентрации и внимания. "Игротерапия означает, что ребенок должен общаться не словами, а через игру. Неусидчивому ребенку я предлагаю выбрать игру, которую он хочет - одну игру - и за другую не беремся, пока не доиграем первую. Ребенок должен найти в себе то нечто, что будет удерживать его в рамках тех действий, которые нужно совершить в определенные моменты, - рассказывает Маарика Антонов суть игротерапии. - Основная задача Лорди на работе в детском саду - просто присутствовать. Тихо, спокойно, терпеливо. Вызывать своим присутствием приятные ощущения. Быть большим и добрым, мягким и мохнатым. Живым существом, давать себя потрогать и погладить, стойко переносить дергания и порой довольно сильные похлопывания. Конечно, под зорким наблюдением хозяйки - на всякий случай. Учит общению и заботе", пишет "Северное побережье".

"Пару лет назад собак-терапевтов приводили к детям в Нарвскую больницу на "День моей мечты". Я пошла посмотреть, чем они там занимаются. Увидела общение животных и детей, детскую радость и искру в их глазах. Решение родилось, и, вернувшись домой, мы стали искать подходящие общества заводчиков, - рассказывает она. - В породе сомнений не было - в любом случае ретривер, который хорош, например, в качестве поводыря для слепых, да и в других подобных сферах, требующих особого послушания, показал себя с хорошей стороны".

Болевой порог собаки-терапевта должен быть весьма высоким - дети с особыми потребностями иногда могут вести себя непредсказуемо, поэтому его уже щенком частенько дергали за хвост или ухо, неожиданно хлопали рядом и за спиной. "Когда Лорди пугался или вел себя не так, как надо, его успокаивали и сразу повторяли то же самое. Если вел себя хорошо, премировали лакомством", - сказала Маарика, добавив, что Лорди было очень легко обучать.

Лорди участвует в ее работе с прошлой осени. Впервые она взяла почти годовалого Лорди с собой на работу в июне 2016 года, чтобы познакомить его с детьми и детским садом. Лорди очень понравилось. Вместе начали работать в сентябре. Конечно, Маарика узнавала у работников и учителей детсадов насчет возможных аллергий (аллергии на собак не было ни у кого), спросила у учителей и родителей их мнения насчет приведения в детский сад собаки (против не был никто).

"С собой я беру его отнюдь не каждый день - чтобы у него не возникла рутина, чтобы ему было интересно. Также мы не проводим там целый день: поработаем 20-30 минут и делаем паузу, чтобы собака не уставала. Я уже научилась понимать, когда ему нужна пауза - он сам подходит ко мне и смотрит таким взглядом, будто говорит: "Теперь хватит, я больше не хочу".

Артур Тооман
Редактор

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