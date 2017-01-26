Департамент занес портал ваучеров crazydeal.ee в черный список
Департамент защиты прав потребителей занес в свой черный список продавца ваучеров Crazydeal Group OÜ (crazydeal.ee).
Как отметил в четверг, 19 января, департамент, в последние месяцы резко возросло число жалоб на указанное предприятие.
Клиенты портала Crazydeal жалуются на то, что не могут получить товар или не могут вернуть заплаченные за него деньги.
Спорные ситуации удается разрешать только после вмешательства ведомства.
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