Департамент занес портал ваучеров crazydeal.ee в черный список

По данным девяти больниц во время сезона гриппа в интенсивном лечении нуждались 48 пациентов, а погибли 14. Выросший за неделю показатель смертельных случаев связан не с вирулентностью или опасностью циркулирующих вирусов гриппа, а с тем, что теперь вместо пяти больниц данные предоставляют девять медицинских учреждений Эстонии, отметили в Департаменте здоровья.