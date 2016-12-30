В Рождество заключенным тюрем Эстонии разнообразят меню

Эстонское рождественское печенье. Фото: ERR

Во всех тюрьмах Эстонии состоятся рождественские богослужения. Находящимся в заключении лицам разнообразят меню.

В разных тюрьмах на рождественский праздник предполагается разное меню, однако везде оно будет несколько отличаться от будничного, сообщил в пятницу BNS пресс-секретарь Министерства юстиции .

Например, в Тартуской и Вируской тюрьмах в меню добавят кровяную колбасу и кислую капусту, в Таллиннской — копченые куриные ножки и рождественское печенье , добавил пресс-секретарь.