В Рождество заключенным тюрем Эстонии разнообразят меню
Во всех тюрьмах Эстонии состоятся рождественские богослужения. Находящимся в заключении лицам разнообразят меню.
В разных тюрьмах на рождественский праздник предполагается разное меню, однако везде оно будет несколько отличаться от будничного, сообщил в пятницу BNS пресс-секретарь Министерства юстиции .
Например, в Тартуской и Вируской тюрьмах в меню добавят кровяную колбасу и кислую капусту, в Таллиннской — копченые куриные ножки и рождественское печенье , добавил пресс-секретарь.
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