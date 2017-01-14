Таллиннское агентство новостей BNS в пятницу подверглось кибератаке

Агентство новостей Baltic News Service (BNS). Фото: Postimees/Scanpix

Серверы таллиннской редакции агентства новостей Baltic News Service (BNS) в пятницу во второй половине дня подверглись кибератаке, в связи с чем передача новостей приостановилась почти на 10 часов.

Неизвестный организатор акции произвел кибератаку на действующие в сети BNS серверы и устройства в пятницу около 14 часов. В результате прервалась нормальная работа электронной связи агентства, а также передача новостей.

BNS сумело отразить кибератаку около полуночи и все системы агентства функционируют в обычном режиме. В дальнейшем агентство BNS будет применять меры, необходимые для отражения подобных атак.