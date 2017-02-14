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В Тартуском университете открывается комната с мумиями

Video
Владислав Лушин
Cегодня 18:58
Рубрика: Разное

В помещении музея планируются не только экскурсии, но и школьные уроки по истории и культуре Древнего Египта, передает "Актуальная камера".

Две древнеегипетские мумии находятся в коллекции Тартуского университета уже почти два века - в Эстонию их привёз учёный-ориенталист Отто Фридрих фон Рихтер. Оба экспоната неоднократно выставлялись на обозрение и ранее, но теперь у них есть собственная комната в Художественном музее университета.

"Теперь у них есть специальная комната, они отделены от других экспонатов. Надеюсь, что среда, в которой они теперь хранятся, подходит этим человеческим останкам намного лучше, чем прежние условия", - рассказала директор Художественного музея Тартуского университета Яаника Андерсон.

О происхождении мумий известно не так много - учёным удалось установить, что одна из них принадлежала подростку в возрасте от 9 до 14 лет, а другая - приблизительно трёхлетнему ребёнку, который, по всей вероятности, умер от болезни. Помимо самих мумий, в небольшой комнате расположены модели других предметов, встречающихся в древнеегипетских гробницах, а стены украшены традиционными рисунками и текстами. Музей планирует проводить здесь в том числе тематические уроки для школьников.

"Посредством искусства мы можем рассказать о буднях людей, их культуре питания, одежде. С помощью текстов, расположенных на стенах усыпальницы, раскрывается литература - здесь есть предложения из "Книги мёртвых", которая отлично характеризует представления древних египтян как о земной, так и о загробной жизни", - пояснила куратор образовательных программ Художественного музея ТУ Кюлли Валк.

Подробности о жизни и смерти в Древнем Египте посетители выставки смогут узнать посредством установленных в зале мультимедийных экранов. Комната с мумиями открыта в главном здании Тартуского университета с 9 февраля.

Надежда Берсенёва
Редактор

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