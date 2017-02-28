Из-за теплой зимы департамент вводит ограничения по массе автотранспорта на второстепенных дорогах

Иллюстративная фотография. Фото: ERR

Департамент шоссейных дорог вводит ограничение по массе автотранспорта, передвигающегося по дорогам государственного значения, чтобы защитить несущую способность дорожного покрытия на фоне не по-зимнему теплой погоды, передали теленовости ETV+.

Наиболее напряженная обстановка сейчас – в Западной Эстонии. В первую очередь ограничения вводятся на второстепенных дорогах, имеющих недостаточно высокую земляную основу и слабую дренажную систему, которые в период оттепели не выдерживают веса тяжело груженных машин. Например, бывали случаи, когда перевозки лесоматериалов или грузов из карьеров полностью приводили дорогу в негодность.

Отследить временные ограничения можно на интернет-портале Tarktee, где для автомобилистов составлены специальные карта и таблица.