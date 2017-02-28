Из-за теплой зимы департамент вводит ограничения по массе автотранспорта на второстепенных дорогах
Департамент шоссейных дорог вводит ограничение по массе автотранспорта, передвигающегося по дорогам государственного значения, чтобы защитить несущую способность дорожного покрытия на фоне не по-зимнему теплой погоды, передали теленовости ETV+.
Наиболее напряженная обстановка сейчас – в Западной Эстонии. В первую очередь ограничения вводятся на второстепенных дорогах, имеющих недостаточно высокую земляную основу и слабую дренажную систему, которые в период оттепели не выдерживают веса тяжело груженных машин. Например, бывали случаи, когда перевозки лесоматериалов или грузов из карьеров полностью приводили дорогу в негодность.
Отследить временные ограничения можно на интернет-портале Tarktee, где для автомобилистов составлены специальные карта и таблица.
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