В Эстонии охотники застрелили в этом сезоне 41 волка

Волки. Иллюстративная фотография. Фото: AFP/Scanpix

Охотники за время начавшегося в ноябре сезона охоты на волка застрелили 41 особь из лимита, поднятого до 98 особей.

В Рапласком и Харьюском уездах застрелено по восемь волков, в обоих уездах благодаря увеличенной квоте можно застрелить еще по шесть особей. В Ярваском уезде застрелено шесть волков, квота допускает отстрел еще 11 особей.

В Вильяндиском и Выруском уездах застрелено по три волка и можно застрелить еще по четыре.

В уездах Йыгева, Пылва, Пярну, Тарту, Сааре и Ида-Вирумаа застрелено по два волка, а в Валгаском уезде — один.

В этом году ни один волк не был застрелен в уездах Хийу, Ляэне и Ляэне-Вирумаа.

По словам ведущего специалиста отдела живой природы Агентства окружающей среды (KAUR) Пеэпа Мяннила, численность волков немного сократилась по сравнению с прошлым годом. "Можно предположить, что на 10%. Мы прогнозировали, что численность может упасть, и похоже, она упала по крайней мере на столько", - сказал он BNS.

Квота на отстрел волков всегда выдается в два этапа, в начале ноября она составляла 67 особей, а на основании поступивших данных о численности вида на данный момент ее увеличили до 98 особей.

За прошлый сезон охоты на волка в Эстонии застрелили 101 особь, а также несколько по особому разрешению.