В шведском отделении банка SEB приступил к работе виртуальный сотрудник

Нарвский триатлонист Александр Латин, которого выбрали лучшим спортсменом Ида-Вирумаа и лучшим спортсменом Нарвы, планирует взять годичную паузу, сосредоточиться на учебе и подумать, стоит ли в 30 лет еще пытаться достичь вершины. Охота за олимпийским билетом его утомила. В сезонах 2015 и 2016 года он боролся за путевку на Олимпиаду в Рио, но ему чуть-чуть не хватило, чтобы попасть в число 55 силнейших триатлонистов мира.