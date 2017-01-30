В шведском отделении банка SEB приступил к работе виртуальный сотрудник
Многие обязанности банковских теллеров в будущем могут перейти к виртуальным сотрудникам. Банк SEB представил сегодня цифрового сотрудника, построенного на платформе Aida, который отвечает на простые распространенные вопросы клиентов, передает "Актуальная камера".
В будущем виртуальный теллер сможет также закрывать банковскую карточку в случае, если она была потеряна или украдена. Пока робот говорит только на шведском и английским языках и обслуживает клиентов в Швеции. Однако в ближайшее время Aida готовится приступить к работе в Эстонии, поэтому активно учит эстонский и русский.
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