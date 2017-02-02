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Экстрасенс Мэрилин Керро: мэром Таллинна станет мужчина старше 50 лет (1)

Video
Bчера 20:12
Рубрика: Разное

Участница "Битвы экстрасенсов" Мэрилин Керро предсказала, что ни Кристен Михал, ни Яна Тоом, ни Михаил Кылварт, ни Раймонд Кальюлайд не станут мэром Таллинна. По мнению эстонской ведьмы, градоначальником станет опытный мужчина. Она также прогнозирует возвращение Эдгара Сависаара в большую политику.

Ведущие передачи "ТВой вечер", выходящей на телеканале ETV+, предложили Керро посмотреть на фотографии четырех возможных кандидатов на пост мэра Таллинна - депутата Рийгикогу Кристена Михала (Партия реформ), евродепутата Яны Тоом, вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта и старейшину Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда (все - Центристская партия).

"Кто-то из них станет мэром Таллинна?" - спросил ведущий Илья Нартов.

"Женщина - точно не вариант", - сразу сказала экстрасенс про Яну Тоом. "Слабенький, - охарактеризовала Керро Кальюлайда. - Ему надо еще опыта поднабраться".

"Я тут не вижу нужного человека. Должен быть мужчина в возрасте", - подвела итог Керро. "Старше 50 лет?" - задал уточняющий вопрос Нартов. "Да", - ответила ведьма.

Под это описание попадает, например, нынешний исполняющий обязанности мэра Таави Аас, которому 51 год. Однако Керро говорит, что не стоит сбрасывать со счетов и отстраненного с поста мэра Эдгара Сависаара. "Он еще себя покажет. Никто в него не верит, а он восстанет как Феникс из пепла. Он вернется в политику. Мы еще много чего интересного узнаем про него в ближайшее время".

Муниципальные выборы пройдут в октябре.

Полностью интервью с Керро смотрите в видеосюжете.

Виктор Сольц
Редактор

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