Власти Германии: новогодние фейерверки сильно загрязняют воздух

Салют в Берлине. Фото: AFP/Scanpix

В частности, замеры, проводившиеся в Мюнхене в новогоднюю ночь, показали, что уровень вредных веществ в воздухе превысил в 27 раз рекомендованные ЕС 50 микрограмм вредных частиц на кубометр воздуха, передает Би-Би-Си.

Вообще, как отмечается, по всей стране в этот день в воздух выбрасывается около 4000 тонн вредных веществ, что можно приравнять к 15% всех автомобильных выбросов за год.

Из-за фейерверков частицы пыли, грязи и копоти становятся микрочастицами, а затем беспрепятственно попадают в легкие и могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем.

Организации по защите окружающей среды требуют от властей ввести запрет на использование фейерверков частными лицами.

Ранее Европейское агентство по окружающей среде сообщило, что в Европе загрязнение воздуха ежегодно приводит к преждевременной смерти около 467 000 человек.