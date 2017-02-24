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Археологи распознали все римские монеты из клада Ухтна в Ляэне-Вирумаа

Иллюстративное фото. Фото:narvalinn.ee
Cегодня 13:48
Источник: BNS
Рубрика: Разное

Распознаны все монеты найденного в позапрошлом году в Ухтна клада римских монет, в числе которых были и уникальные, отчеканенные в римских провинциях, ранее не встречавшиеся в кладах Северных стран.

Как сообщил ученый хранитель собрания нумизматики факультета археологии Таллиннского университета археолог Маури Киудсоо, все найденные весной 2015 года в Ухтна монеты клада Варуди-Ванакюла, которые можно было определить и классифицировать, к настоящему времени распознаны. По его словам, работу затрудняло то, что большая часть монет сохранилась плохо.

Из 51 монеты римской чеканки 14 безусловно являются сестерциями, а 30 — определенно монетами римских провинций, то есть отчеканенными не в римском монетном дворе, а в провинциях римской империи.

Две монеты из найденного клада, очевидно, дупондии — большие бронзовые древнеримские монеты, еще на четырех монетах чеканка стерлась полностью, так что они могут быть и сестерциями, и монетами из провинций, а еще одна из монет может быть как сестерцием, так и тетрадрахмой, отчеканенной в Александрии в 161-169 годах в период правления Луция Вера.

По словам Киудсоо, в Эстонии впервые найден клад с отчеканенными в римских провинциях монетами, это уникальная и замечательная находка, ранее подобных в Северных странах не обнаруживали. Археолог считает, что моенты могли попасть в Эстонию через Черное море и Днепр.

В апреле 2015 года в Ухтна волости Сымеру в Ляэне-Вирумаа участники раскопок и археологи нашли 51 римскую монету, археолог Айн Мяэсалу тогда назвал находку бесспорно самой крупной из эстонских находок римских монет — в ней представлен весь третий век. До этого самой крупной находкой монет этого периода были обнаруженные несколько лет назад в Пярнумаа 17 монет. Следующая по размеру находка состояла из трех монет.

Монеты были найдены на участке диаметром 5-6 метров. По словам Мяэсалу, участники раскопок не смогли найти останки сосуда, поэтому непонятно, как монеты оказались в земле — возможно, монеты могли быть спрятаны, но это место могло быть и жертвенным.

В Северной Европе обнаружено сравнительно мало римских монет этого периода. Их чаще находят в Пруссии и Литве и они связаны с торговлей янтарем.

Находку совершили члены клуба Kamerad, разыскивающие место Раквереской битвы. Место битвы до сих пор не удалось определить.

Артур Тооман
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