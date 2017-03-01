В выходные паромы между материком и островами будут ходить чаще

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В связи с 99-летней годовщиной Эстонской Республики в предстоящие выходные будет больше рейсов будет больше рейсов между основами и материком: оператор судоходного сообщения TS Laevad по договоренности с Министерством экономики добавил 18 рейсов.

По словам руководителя TS Laevad Кайдо Падара, большинство билетов на рейсы по графику продано, поэтому государство решило заказать дополнительные рейсы, передает ERR Uudised со ссылкой на Meie Maa.

Дополнительные рейсы на линии до острова Сааремаа 23 февраля выходит из порта Виртсу в 17:00, 18:10 и 19:20, а из Куйвасту – в 16:25, 17:35 и 18:45. 24 февраля – из Виртсу в 10:50 и 12:00, а из Куйвасту – в 10:15 и 11:25. 26 февраля – в 15:50, 17:00 и 18:10 из Виртсу, а из Куйвасту – в 15:15, 16:25 м 17:35.

На линии до острова Хийумаа дополнительный рейс выйдет 23 февраля из Рохукула в 17:30, а в воскресенье из Хельтермаа – в 16:00.