НАСА рассказало о возможной жизни в система звезды TRAPPIST-1

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

Открытие имеет серьезные последствия для поиска внеземной жизни за пределами Солнечной системы.

На орбите ультрахолодной красной карликовой звезды TRAPPIST-1, расположенной в 40 световых годах от Земли, вращаются по меньшей мере семь экзопланет. Все они сопоставимы по размеру с Землей. Каждая планета вращается вокруг TRAPPIST-1 в обитаемой зоне – области, где достаточно света и тепла для нахождения воды в жидком виде. А три из семи даже могут быть кандидатами для поддержания инопланетной жизни, передает Би-Би-Си.

Замглавы директората научных миссий НАСА Томас Цурбюхен: "Поиск второй Земли это - не вопрос если, а вопрос когда".

"Планеты все близки друг к другу и очень близки к звезде, что очень похоже на луны вокруг Юпитера. Тем не менее, звезда настолько мала и настолько холодна, что на планетах может быть вода в жидком виде и, возможно, жизнь", - добавила астроном из Льежского университета в Бельгии Мишел Гийон.