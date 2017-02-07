Выход Megastar из порта Таллинна вновь был отложен, теперь из-за проблем со здоровьем пассажира

Megastar вышел в свой первый рейс 29 января. Фото: материалы для прессы

Отбытие нового высокоскоростного судна Megastar в 7:30 из Таллинна в Хельсинки второе утро подряд было отложено на час: на этот раз это произошло из-за проблем со здоровьем у пассажира.

"Около 7:15, то есть за четверть часа до отправления судна, в баре упал пожилой мужчина, гражданин Эстонии. Экипаж судна сразу же оказал ему первую помощь, на место вызвали скорую", – сказала пресс-секретарь Tallink Луулеа Ляэне Postimees, добавив, что судно покинуло Таллинн около 8:30.

"Вероятно, задержка повлияет на другие рейсы, но те, что запланированы на послеобеденное время, должны состояться вовремя", – отметила она.

Напомним, что Megastar вышел на линию Таллинн-Хельсинки в прошлое воскресенье, а на следующий день судно не смогло вовремя выйти из порта Таллинна из-за технической неисправности.