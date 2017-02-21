ФОТО: спрос в день святого Валентина повысил стоимость цветов

День святого Валентина год от года вызывает повышенный спрос на цветы, что сказывается на их стоимости.

Продавцы цветов сказали фотографу ERR, что они поднимают цены как в Валентинов день, так и 8 марта, поскольку продукции, поступающей из Нидерландов, конкуренции нет.

В торговых центрах цветы стоят еще дороже, чем у продавцов цветов на улице Виру. Хотя закупочные цены одинаковые, арендная плата у продавцов на улице Виру ниже, чем в торговых центрах.

Однако людей высокая стоимость цветов не отпугивает. Популярностью пользуются также сладости и воздушные шары.